مصطفى أبو زهرة: هدفنا راحة الجماهير وعودتهم الكاملة للمباريات وتعظيم الاستثمارات في كرة القدم

الفجر الرياضي
مصطفى أبو زهرة
مصطفى أبو زهرة

تحدث مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن ملامح تطوير الكرة المصرية، خلال المرحلة المقبلة، بعد فوز قائمة المهندس هاني أبوريدة، بانتخابات الجبلاية بالتزكية.

مصطفى أبو زهرة: هدفنا راحة الجماهير وعودتهم الكاملة للمباريات وتعظيم الاستثمارات في كرة القدم 

وقال أبو زهرة، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجبلاية: "تنتظرنا تحديات كبيرة في إدارة الكرة المصرية، في ظل مشكلات عديدة ومستمرة على مدار مجالس مختلفة، لكننا جاهزون لهذا التحدي الصعب".

وأضاف: "مجموعة العمل وعلى رأسها المهندس هاني أبوريدة، لديها رغبة من خلال قربها من الجمعية العمومية وحواراتها المستمرة معهم، أن تعيد ترتيب الأمور داخل اتحاد الكرة وفي المناطق التابعة، على أن يكون دائما الهدف الأساسي هو مصلحة الكرة المصرية".

انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك.. التنظيم والتفاصيل الكاملة

شبانة: أين نجوم الزمالك من افتتاح المتحف؟

وتابع: "خبرة المهندس هاني أبوريدة، وقيمته في إدارة كرة القدم دوليا، تضمن لنا وللمنتخبات وللأندية ولكل المعنيين بكرة القدم، وجود تطوير حقيقي في المرحلة المقبلة".

وأردف: "أتشرف بوجودي ضمن قائمة العمل الحالية داخل اتحاد الكرة، والتي تضم خبرات متنوعة ومجموعة من الشباب، وسنعمل لصالح الكرة المصرية".

واستطرد: "علينا استغلال الأربع سنوات المقبلة، لتعزيز مكانة الكرة المصرية، حيث أننا أول منتخب عربي وإفريقي ينال عضوية فيفا ويظهر في المحافل الدولية بشكل رسمي منذ أكتر من 100 سنة، وسنعمل بكل جهد على عودة الجماهير بالسعة الكاملة خلال المرحلة المقبلة، ويحظى هذا الأمر باهتمام كبير من كافة أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم المهندس هاني أبوريدة".

وواصل: "الجماهير هي روح كرة القدم، لذلك سنبذل قصارى جهدنا من أجل عودة الجماهير بالسعة الكاملة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات بما فيها الوزارة والرعاة وشركة تذكرتي ووسائل الإعلام والأجهزة المختلفة".

وأكمل: " سنسعى لتوفير أجواء مريحة لتجربة دخول الاستاد، للقضاء على ظاهرة إحجام الجماهير عن حضور المباريات، بالإضافة إلى دعم المنتخبات الوطنية".

وأوضح: "بدأنا العمل في العديد من الملفات وفقا لرؤية مجموعة العمل، سواء إعادة الهيكلة الإدارية داخل الاتحاد أو صياغة علاقتنا بفيفا وكاف في وجود قامة مثل المهندس هاني أبو ريدة".

وشدد: "نعمل على تطوير ملف التحكيم بالإضافة إلى تطوير المسابقات المحلية ومسابقات الناشئين واكتشاف وتطوير المواهب وفقا لرؤية واضحة".

وتابع: "حقوق اتحاد الكرة ووضعه المالي من أساسيات عملنا ورؤيتنا، لأن كرة القدم أصبحت صناعة حقيقية وبلغة الأرقام نحتاج لتوفير موارد وسيتحقق ذلك بانتظام مسابقاتنا ودعم المنتخبات الوطنية".

وأوضح: "سنمنح مساحة أكبر من التركيز لزيادة قاعدة الممارسة لأننا نمتلك مواهب مؤهلة بشكل حقيقي للاحتراف في أعلى المستويات، لأن احتراف اللاعبين من خلال تربيتهم داخل المنتخبات الوطنية من سن صغير سيصنع الفارق في مستقبل الكرة المصرية".

وأتم حديثه: "العدالة بين جميع الأندية ومساعدتها وتفعيل دور اللجان المستقلة  أساس نجاح أي اتحاد وهذا مبدأ لن نحيد عنه".

مواد متعلقة

رئيس الزمالك حسين لبيب يتفقد الجمعية العمومية للقلعة البيضاء

جوميز ينتقد ثنائي الزمالك عقب التعادل أمام أنيمبا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

شاهد بالبث المباشر ريال مدريد اليوم.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × أتالانتا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا

شاهد مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر مجانا.. مباراة ريال مدريد وأتالانتا | دوري أبطال أوروبا

يلا شوت ريال مدريد LIVE.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتالانتا بث مباشر جودة عالية اليوم في دوري أبطال أوروبا

فونيسكا: أشعر بدعم إدارة ميلان ونعمل من أجل التغيير

محمود شعبان: "الدولة تولي ملف المسنين اهتمامًا بالغًا ونسعى لتقديم رعاية شاملة لهم".. رعاية كبار السن أولوية وطنية ودور المسنين تمتد لتشمل خدمات شاملة ومبادرات مبتكرة" (حوار)