تحدث مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، عن ملامح تطوير الكرة المصرية، خلال المرحلة المقبلة، بعد فوز قائمة المهندس هاني أبوريدة، بانتخابات الجبلاية بالتزكية.

مصطفى أبو زهرة: هدفنا راحة الجماهير وعودتهم الكاملة للمباريات وتعظيم الاستثمارات في كرة القدم

وقال أبو زهرة، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للجبلاية: "تنتظرنا تحديات كبيرة في إدارة الكرة المصرية، في ظل مشكلات عديدة ومستمرة على مدار مجالس مختلفة، لكننا جاهزون لهذا التحدي الصعب".

وأضاف: "مجموعة العمل وعلى رأسها المهندس هاني أبوريدة، لديها رغبة من خلال قربها من الجمعية العمومية وحواراتها المستمرة معهم، أن تعيد ترتيب الأمور داخل اتحاد الكرة وفي المناطق التابعة، على أن يكون دائما الهدف الأساسي هو مصلحة الكرة المصرية".

وتابع: "خبرة المهندس هاني أبوريدة، وقيمته في إدارة كرة القدم دوليا، تضمن لنا وللمنتخبات وللأندية ولكل المعنيين بكرة القدم، وجود تطوير حقيقي في المرحلة المقبلة".

وأردف: "أتشرف بوجودي ضمن قائمة العمل الحالية داخل اتحاد الكرة، والتي تضم خبرات متنوعة ومجموعة من الشباب، وسنعمل لصالح الكرة المصرية".

واستطرد: "علينا استغلال الأربع سنوات المقبلة، لتعزيز مكانة الكرة المصرية، حيث أننا أول منتخب عربي وإفريقي ينال عضوية فيفا ويظهر في المحافل الدولية بشكل رسمي منذ أكتر من 100 سنة، وسنعمل بكل جهد على عودة الجماهير بالسعة الكاملة خلال المرحلة المقبلة، ويحظى هذا الأمر باهتمام كبير من كافة أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم المهندس هاني أبوريدة".

وواصل: "الجماهير هي روح كرة القدم، لذلك سنبذل قصارى جهدنا من أجل عودة الجماهير بالسعة الكاملة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات بما فيها الوزارة والرعاة وشركة تذكرتي ووسائل الإعلام والأجهزة المختلفة".

وأكمل: " سنسعى لتوفير أجواء مريحة لتجربة دخول الاستاد، للقضاء على ظاهرة إحجام الجماهير عن حضور المباريات، بالإضافة إلى دعم المنتخبات الوطنية".

وأوضح: "بدأنا العمل في العديد من الملفات وفقا لرؤية مجموعة العمل، سواء إعادة الهيكلة الإدارية داخل الاتحاد أو صياغة علاقتنا بفيفا وكاف في وجود قامة مثل المهندس هاني أبو ريدة".

وشدد: "نعمل على تطوير ملف التحكيم بالإضافة إلى تطوير المسابقات المحلية ومسابقات الناشئين واكتشاف وتطوير المواهب وفقا لرؤية واضحة".

وتابع: "حقوق اتحاد الكرة ووضعه المالي من أساسيات عملنا ورؤيتنا، لأن كرة القدم أصبحت صناعة حقيقية وبلغة الأرقام نحتاج لتوفير موارد وسيتحقق ذلك بانتظام مسابقاتنا ودعم المنتخبات الوطنية".

وأوضح: "سنمنح مساحة أكبر من التركيز لزيادة قاعدة الممارسة لأننا نمتلك مواهب مؤهلة بشكل حقيقي للاحتراف في أعلى المستويات، لأن احتراف اللاعبين من خلال تربيتهم داخل المنتخبات الوطنية من سن صغير سيصنع الفارق في مستقبل الكرة المصرية".

وأتم حديثه: "العدالة بين جميع الأندية ومساعدتها وتفعيل دور اللجان المستقلة أساس نجاح أي اتحاد وهذا مبدأ لن نحيد عنه".