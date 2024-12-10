محمد أبو الوفا: المجلس الجديد استلم المركب عمرانة.. ونجحنا بنسبة 90%

الفجر الرياضي
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة


تحدث محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن انتهاء ولاية مجلسه وتسليم الجبلاية إلى المجلس الجديد برئاسة هاني أبو ريدة.

محمد أبو الوفا: المجلس الجديد استلم المركب عمرانة.. ونجحنا بنسبة 90%

وقال أبو الوفا في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أتمنى للمجلس الجديد أن يكملوا ما بدأنا، وهم استلموا المركب عمرانة، والمنتخب على أعتاب المونديال ووصل لكأس الأمم، وكذلك المنتخبات المختلفة.

وتابع عضو اتحاد الكر السابق: الكرة النسائية وصلت لمكانة أفضل مما كانت عليه قبل مجلسنا، ولدينا فريق حاليًا ينافس في دوري أبطال إفريقيا.

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وأكمل أبو الوفا: كجمهود وأن يقدم كل فرد ما عليه فراضٍ عن أدائنا بنسبة تفوق 90%، وهناك إخفاقات كنا نعمل على تداركنا وأن نقدم كل ما لدينا، والحمد لله طلعنا مستورين وراضين عن الفترة الماضية.

ووصل عضو اتحاد الكرة السابق: حال وجود أي إخفاق فهو لم يكن مقصودنا وحاولنا عمل كل شيء إيجابي للكرة المصرية، وراضٍ إلى حدما عن أداء المجلس السابق.

واختتم محمد أبو الوفا: أوجه رسالة للجمعية العمومية، وأشكرهم على اختيارنا في الفترة الماضية، وعشنا أيامنا صعبة وأيامنا قوية داخل الجبلاية، وحاولنا بقدر الإمكان أن نقدم أفضل شيء للكرة المصرية.

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