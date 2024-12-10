إيهاب الكومي: خرجت من الاتحاد رقبتي في السما.. ومجلسنا ظلم إعلاميا

الفجر الرياضي
إيهاب الكومي
إيهاب الكومي

تحدث إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، عن انتهاء ولاية مجلسه، ودوره في الجبلاية خلال الفترة الماضية.

إيهاب الكومي: خرجت من الاتحاد رقبتي في السما.. ومجلسنا ظلم إعلاميا

وقال إيهاب الكومي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: سعيد بأدائي لدوري على أفضل ما يكون، وسلمنا اتحاد الكرة لمجلس إدارة جديد محترم أتمنى لهم التوفيق وان يحققوا ما لم نتمكن من تحقيقه وما كنا نطمح له.

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وأضاف عضو اتحاد الكرة السابق: خرجت بحب الجمعية العمومية بالكامل وأديت دوري الجبلاية، ورقبتي كانت في السماء بعد استقبال الجمعية العمومية أمس، وأنا من الجمعي العمومية سواء كنت داخل الجبلاية أو خارجها.

واختتم إيهاب الكومي تصريحاته: مجلسنا ظُلم إعلاميا، وحققنا إنجازات كبيرة، بداية من قطاعات الناشئين وتطوير مسابقاتها، وأصبح لدينا منتخبين مميزين تأهلا لكأس الأمم.

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