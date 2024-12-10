إعلان فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

من المقرر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 رسميا.

ويعقد كونغرس "فيفا" اجتماعا للموافقة على ميزانية الأعوام الثلاثة المقبلة، والإعلان عن فوز الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا باستضافة مونديال 2030، على أن تقام 3 مباريات من كأس العالم في كلا من الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي احتفالا بالذكرى المئوية.

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وسيتم الإعلان خلال الكونغرس أيضا عن فوز ملف السعودية باستضافة كأس العالم 2034، كأول دولة تحتضن بمفردها منافسات المونديال بشكله الجديد بمشاركة 48 منتخبا.

وكان "فيفا" قد أعلن عن حصول ملف استضافة السعودية لكأس العالم على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة المونديال.

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