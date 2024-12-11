يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر أولى تدريباته بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي لدولة قطر بملعب الارسال.

الأهلي يخوض أولى تدريباته بالدوحة عصر اليوم

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي قد وصلت إلى الدوحة مساء أمس الثلاثاء برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وسط حضور جماهيري بسيط للغاية نظرا للمطالبات الأمنية واللجنة المحلية المنظمة بعدم السماح بتواجد الجماهير في محيط مطار حمد الدولي.

الأهلي يفتتح مبارياته بالدوحة يوم السبت المقبل بمواجهة الفائز من مباراة اليوم بين فريقي باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي في مباراة كأس التحدي حيث يتأهل الفائز إلى المباراة النهائية لمواجهة ريال مدريد الإسباني.