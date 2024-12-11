تشكيل سموحة أمام الجونة فى كأس الرابطة المصرية

الفجر الرياضي
سموحة
سموحة

أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحه عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الجونه المقرر لها فى الخامسة مساء اليوم على ستاد خالد بشاره ضمن مباريات الجوله الأولى فى دور المجموعات لكاس الرابطة.

تشكيل سموحة أمام الجونة فى كأس الرابطة المصرية

وجاء التشكيل كالاتى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان. 

خط الدفاع: عبد الرحمن عامر، ميدو مصطفى، شريف رضا، محمد رجب.

txt

ليس وداعًا بل مجرد لقاء لاحقًا..جوزية جوميز يودع جماهير الزمالك بعد الرحيل

txt

استشهاد صحفية وأطفالها في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمدينة غزة

خط الوسط: محمد متولى، دوكو دودو، مصطفى البدرى،احمد خالد.

خط الهجوم: عبد الكريم الوادي، محمد سالم.

ويتواجد على دكة البدلاء: حسين تيمور، محمد ابو بكر، أدهم أحمد، اسلام جابر، صامويل امادو، حسام حسن، محمد ربيعه، اجاى، محمود صابر.

سموحة الجونة سموحة والجونة كأس الرابطة المصرية سموحة ضد الجونة

مواد متعلقة

بروتوكول تعاون بين ناديي سموحة والزهور

النقض توقف تنفيذ حكم إلزام سموحة بسداد 5 مليار

الأكثر قراءة

عاجل | من بينهم صافي ووطنية.. طرح 10 شركات حكومية في البورصة المصرية

إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك

استجابة للفجر.. متحف الأقصر يوقف التعامل مع البعثة الإسبانية لحين انتهاء التحقيقات

محمد صلاح: جوميز تحجج بالمستحقات المتأخرة.. والأجانب يعتبرون مصر محطة

نبيل الحلفاوي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

نتنياهو: نخوض حربًا على 7 جبهات ونأمل ألا تفتح جبهات جديدة وسنذكر من وقف معنا في محنتنا

توفيق السيد ينتقد استقدام خبير أجنبي للحكام: الكل لمس التطوير وتامر دري محاضر للفيفا

تعرف على شخصية طارق صبري في مسلسل "الحلانجي".. رمضان 2025