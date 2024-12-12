أموريم يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة فيكتوريا بلزن في الدوري الاوروبي

أعلن البرتغالي روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة فيكتوريا بلزن، في إطار منافسات الدوري الأوروبي لموسم 2024 -2025.

مانشستر يونايتد يواجه فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي

ومن المقرر، أن تقام المواجهة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع على أرضية استاد دوسان آرينا معقل النادي التشيكي، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي، تحت صافرة الحكم الروماني ماريان باريو.

ويحتل المان يونايتد المركز الثاني عشر في ترتيب جدول البطولة برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف، عن صاحب المركز الثالث عشر فريق فيكتوريا بلزن، والذي يمتلك نفس عدد النقاط.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد، كالتالي:

حراسة المرمى: اونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - دي ليخت - مارتينيز - مالاتيسا.

خط الوسط: كاسميرو - دالوت - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جوشوا زيركزي - ماركوس راشفورد - أماد تراوري.

القنوات الناقلة لمواجهة فيكتوريا بلزن ومانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي، لموسم 2024-2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD1.