تحدثت مع صلاح والنني.. إبراهيم عادل يرد على رفض بيراميدز احترافه في إسبانيا

كشف إبراهيم عادل، نجم فريق بيراميدز، عن كواليس فشل انتقاله إلى نادي خيتافي الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مشيرًا إلى رفض إدارة ناديه السماح له بالاحتراف، وذلك في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس".

طموح الاحتراف وفرصة خيتافي

أوضح عادل: "كانت فرصة الاحتراف في نادي خيتافي بمثابة حلم كبير بالنسبة لي، خصوصًا مع احتمالية مواجهة فريق بحجم برشلونة بعد 10 أيام من انتقالي. كنت أشعر بأن أحلامي بدأت تتحقق، لكن إدارة بيراميدز رأت أن هذا ليس الوقت المناسب، واحترمت قرارهم".

وأشار إبراهيم إلى أنه لجأ إلى استشارة عدد من اللاعبين المصريين المحترفين، حيث قال: "تحدثت مع محمد صلاح عن مسألة الاحتراف، لكنه لم يكن متاحًا للتدخل المباشر. محمد النني كان له دور كبير في هذا الملف، حيث تواصل مع المدير التنفيذي لبيراميدز، ممدوح عيد، وأبلغني أن الوقت قد لا يكون مناسبًا لهذه الخطوة".

كشف إبراهيم عن سفره إلى إسبانيا خلال تلك الفترة، وقال: "سافرت إلى مدريد في إجازة قصيرة، مع أمل أن تتاح الفرصة لإتمام الصفقة، لكن لم أترك معسكر الفريق كما أشيع. أحترم نادي بيراميدز كثيرًا، فهم لم يقصروا معي، ولكن شعرت بحزن لأن الاحتراف حلم لأي لاعب".

وعن تطلعاته المهنية، أضاف: "أطمح لأن أصبح لاعبًا مميزًا مثل محمد صلاح أو عمر مرموش. حلم الاحتراف لا يزال قائمًا، وسأسعى لتحقيقه في الوقت المناسب".

عند سؤاله عن الانتقادات بشأن اللعب لفريق لا يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، أوضح عادل: "لست نادمًا على اللعب لبيراميدز، فهو نادٍ كبير، لكن الأجواء الجماهيرية تضيف الكثير لأي لاعب. في مباريات المنتخب الوطني أستمتع بالدعم الجماهيري، وأسعى للظهور بأفضل مستوى".

اختتم إبراهيم حديثه بالحديث عن تجربته في الأولمبياد، مشيدًا بزملائه، قائلًا: "محمد النني وأحمد سيد زيزو كان لهما دور كبير في دعم الفريق خلال الأولمبياد. شخصياتهما رائعة إلى جانب موهبتهما الكروية. كنت أتمنى مشاركة محمد صلاح معنا في البطولة، ولكن يبدو أنه كان مرتبطًا بشيء آخر. أتمنى له كل التوفيق".