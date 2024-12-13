الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري يناقش الترتيبات النهائية لكأس الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يُعقد في الثالثة عصر غدًا السبت الاجتماع الفني الخاص بمباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بأحد فنادق برج العرب، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري للفريق وباسم زياده مسؤول العلاقات العامة، ومصطفى ميلا مسؤول المهمات بالفريق، بجانب مسؤولي فريق المصري البورسعيدي، وطاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة بقيادة الجزائري مصطفى غربال.

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ومن المنتظر أن يتم خلال الاجتماع الفني مناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية الخاصة باللقاء، والاتفاق على زي الفريقين وموعد الوصول إلى ملعب المباراة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم  الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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