عاجل.. صلاح على رأس تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة فولهام

الفجر الرياضي
محمد صلاح - ليفربول
محمد صلاح - ليفربول

أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق فولهام، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم  

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد فولهام، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة؛ على ملعب أنفليد معقل الريدز.

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تشكيل ليفربول الرسمي أمام فولهام

  • حراسة المرمى: أليسون بيكر.
  • خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.
  • خط الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، سوبوسلاي.
  • خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.
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