عاجل.. صلاح على رأس تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة فولهام

أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق فولهام، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد فولهام، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة؛ على ملعب أنفليد معقل الريدز.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام فولهام