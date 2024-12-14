إيزاك ضد فاردي.. التشكيل الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي في البريميرليج

يحل ليستر سيتي ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2024-2025.

نيوكاسل يونايتد يواجه ليستر سيتي في البريميرليج

ويحتضن ملعب سانت جيمس بارك معقل الجورديز، المواجهة الحماسية بين نيوكاسل وليستر سيتي، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من البريميرليج.

ومن المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والسادسة بتوقيت السعودية وقطر، تحت صافرة الحكم الإنجليزي توماس برامال.

ويحتل الماكبايس المركز الثاني عشر في ترتيب جدول البريميرليج برصيد 20 نقطة، بينما يأتي ليستر سيتي في المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

وقد أعلن المدرب الإنجليزي إيدو هاو، تشكيل نيوكاسل، وجاء كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: دوبرافكا.

▪︎خط الدفاع: شار - بران - هال - ليفرامينتو.

▪︎خط الوسط: جويلاينتينون - جيماريتش - تونالي.

▪︎خط الهجوم: جوردون - إيزاك - ميرفي.

في المقابل، أعلن الأسطورة الهولندية فان نستلروي، تشكيل الثعالب، وجاء كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: هيرمانيس.

▪︎خط الدفاع: جوستين - كودي - فيسترجارد - كريستيانسن.

▪︎خط الوسط: شودري - سكيب - بلال الخنوس.

▪︎خط الهجوم: مافيديدي - ماكاتير - فاردي.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المباراة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري الوحيد لمباريات البريميرليج لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports xtra2.