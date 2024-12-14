الاتحاد السكندرى ينظم رحلات جماهيرية لمباريات القدم والسلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قرر  مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى  تنظيم رحلة لجماهير النادى لمشاهدة مباراة فريق كرة القدم مع بيراميدز المقرر لها فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل وكذلك رحلتين لمشاهدة مبارتى فريق السلة مع سبورتنج فى دورى المرتبط.

ويأتى ذلك فى إطار سياسة ادارة النادى لدعم ومساندة الجماهير السكندرية.

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وأعلنت إدارة نادى الاتحاد السكندرى عن توفير حافلات لنقل الجماهير السكندرية إلى مباراة بيراميدز فى الثانية عشرة ظهرًا ولمدة ساعة أمام ستاد جامعة الإسكندرية على أن يتم استقلال الحافلات بموجب تذكرة المباراة وبطاقة المشجع.

وأعلنت إدارة الاتحاد السكندرى عن توفير حافلات لنقل الجماهير السكندرية يومى 15، 17 ديسمبر الحالى  للصالة المغطاة باستاد برج العرب  لمشاهدة مبارتى الفريق فى الدور قبل النهائي لدورى المرتبط.

إدارة نادي الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري محمد مصيلحى
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