مريم الهضيبي تحصد بطولة المرحلة الإقليمية من كأس أوروبا لتنس الطاولة مع كوفشتاين النمساوي

الفجر الرياضي
مريم الهضيبي
مريم الهضيبي

نجحت اللاعبة المصرية مريم الهضيبي في قيادة فريقها "شباركاسيه كوفشتاين" النمساوي للتتويج بلقب بطولة المرحلة الإقليمية من كأس أوروبا لتنس الطاولة، وذلك بعد تحقيق الفريق أربعة انتصارات من أصل خمس مواجهات خاضها في المنطقة الثالثة التي استضافتها سلوفاكيا.

مريم الهضيبي تحصد بطولة المرحلة الإقليمية من كأس أوروبا لتنس الطاولة مع كوفشتاين النمساوي

وقدمت مريم أداءً استثنائيًا خلال البطولة، حيث تمكنت من الفوز بجميع المباريات التي شاركت فيها، مما ساهم بشكل كبير في تحقيق الفريق للمركز الأول. ويعتمد نادي كوفشتاين بشكل كبير على خدمات الهضيبي، خاصة أن لوائح البطولة تسمح بمشاركة لاعبة واحدة فقط من خارج أوروبا في المباريات.

txt

عمرو أديب عن خسارة الأهلي أمام باتشوكا: "كنت حاسس أن الزمالك بيلعب.. وجنرال حظ تخلى عنهم"

txt

إدارة الزمالك تقرر توفير حافلتين لنقل الإعلاميين لتغطية مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

وتعد مريم الهضيبي واحدة من اثنتين فقط من اللاعبات غير الأوروبيات في صفوف الفريق، إلى جانب بطلة المكسيك، حيث لعبتا دورًا حاسمًا في تحقيق هذا الفوز والوصول للمرحلة النهائية للبطولة.

يذكر أن مريم قد شاركت مؤخرا مع منتخب مصر لتنس الطاولة بالبطولة الأفريقية التي أقيمت في إثيوبيا ونجحت في الفوز بالمركز الثاني بمنافسات الفردي والمشاركة مع المنتخب في حصد المركز الأول للفرق.

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك ضد المصري في كأس الكونفدرالية الإفريقية

موعد مباراة الزمالك والمصري اليوم.. القنوات الناقلة لكأس الكونفدرالية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

ملخص مباراة الأهلي أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (فيديو)

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا(0-0)، في كأس التحدي الإنتركونتيننتال 2024

أحمد فهيم يطلب الدعاء لوالدته عبر حسابه على إنستجرام بعد تعرضها لأزمة صحية

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد باتشوكا مباشر دون تقطيع | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال