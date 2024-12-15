عاجل.. كولر يرفض عودة عبدالقادر إلى الأهلي لهذا السبب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف جمال الغندور، موقف لجنة التخطيط من عودة اللاعب أحمد عبد القادر إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

كولر يطلب ضم جناح أجنبي

وقال جمال الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "لجنة التخطيط ترى ضرورة عودة أحمد عبد القادر لصفوف الأهلي خاصًة وإنه بيمتلك قدرات فنية رائعة في ظل تراجع مستوى أجنحة النادي الأهلي".

txt

هشام حنفي: الاستهتار والمجاملات سبب خسارة الأهلي أمام باتشوكا

txt

قانوني: استعارة الأهلي لحمدي فتحي من الوكرة ثم عودته مرة أخرى صحيح

وأضاف: "كولر يرفض فكرة عودة عبد القادر لصفوف الفريق على الأقل في يناير ويصمم على التعاقد مع جناح أجنبي".

واختتم حديثه قائلًا: "لجنة التخطيط ستطرح الفكرة في اجتماعها مع كولر والخطيب".
 

احمد عبد القادر الأهلي النادى الاهلى حمدي فتحي

مواد متعلقة

النادي الأهلى ينعى نبيل الحلفاوي بكلمات مؤثرة

اجتماع عاجل في الأهلي بين الخطيب وكولر ولجنة التخطيط

الأكثر قراءة

الآن الشوط الثاني.. شاهد مباراة الزمالك والمصري بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك والمصري | كأس الكونفدرالية

دراما ركلات الترجيح.. الأهلي يخسر أمام باتشوكا في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال (شاهد ركلات الترجيح)

عاجل.. أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بعد الفوز على المصري في الكونفدرالية

"أنا مصدوم" محمد الشناوي يكشف أسرار خسارة الأهلي أمام باتشوكا.. وحقيقة تسديد ركلة كهربا في غير دوره

أول طلب لجروس في الزمالك.. وجلسة مرتقبة مع عبد الواحد السيد

محمد الشناوي يعتذر لجماهير الأهلي في أول تعليق بعد هزيمة باتشيكو.. ويكشف سبب مقولة "أنا ماشي"

عاجل.. كولر يرفض عودة عبدالقادر إلى الأهلي لهذا السبب

هشام حنفي: الزمالك يستحق الفوز أمام المصري.. وتوقيت تولى جروس تدريب الفريق جيد