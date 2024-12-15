عاجل.. كولر يرفض عودة عبدالقادر إلى الأهلي لهذا السبب
كشف جمال الغندور، موقف لجنة التخطيط من عودة اللاعب أحمد عبد القادر إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.
كولر يطلب ضم جناح أجنبي
وقال جمال الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "لجنة التخطيط ترى ضرورة عودة أحمد عبد القادر لصفوف الأهلي خاصًة وإنه بيمتلك قدرات فنية رائعة في ظل تراجع مستوى أجنحة النادي الأهلي".
وأضاف: "كولر يرفض فكرة عودة عبد القادر لصفوف الفريق على الأقل في يناير ويصمم على التعاقد مع جناح أجنبي".
واختتم حديثه قائلًا: "لجنة التخطيط ستطرح الفكرة في اجتماعها مع كولر والخطيب".