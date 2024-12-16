طفرة رياضية كبيرة فى قطاعات الكرة بمركز شباب سوهاج

يشهد مركز شباب سوهاج برئاسة النائب خالد أبوالوفا نشاطًا ونجاحا ملحوظًا خلال الشهور الماضية فى كافة النواحى الإجتماعية والرياضية والإنشائية وضعته فى مقدمة أندية الصعيد المتطورة بشكل كبير

كما شهد قطاع الناشئين بالنادى تطورا كبير فى الفترة الماضية وحقق نتائج طيبة نالت استحان جماهير سوهاج وظهر أكثر من فريق بمستوى متميز، في مقدمتهم فرق 2007 و2008 و2009 خصوصا أنها تضم مجموعة مميزة من اللاعبين يقودهم مدربون على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة سيكون لهم مستقبل باهر مع الساحرة المستديرة.

ويحرص رئيس النادى على تقديم حزمة ضخمة من البرامج والفاعليات التي تهتم باكتشاف ودعم المواهب المتنوعة من النشء والشباب وتطويرهم، ليكون مقصدًا لكل فئات المجتمع والإختيار الأول لهم لقضاء وقت ترفيهي وممارسة الرياضات المختلفة المتاحة بالنادى.

وأكد خالد أبوالوفا أن قطاع الناشئين يعتبر النواة الرئيسية للفريق الأول خاصة مع ارتفاع أسعار اللاعبين فى الوقت الحالى وحاجة الفريق إلى دعم مستمر، وهو ما يضع مسئولية كبيرة على عاتق جميع العاملين بالقطاع.

وأضاف أن قطاع الناشئين بمركز شباب سوهاج يزخر دائمًا بالعناصر المميزة التى سيكون لها دور فى المنتخبات الوطنية خلال السنوات القادمة.