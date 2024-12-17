النصر السعودي يرصد صفقة تبادلية من الدوري الإيطالي

ترصد إدارة النصر السعودي إلى عقد صفقة تبادلية مع نادي أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأصفر.

وكشفت التقارير الصحفية، بأن النصر يسعي للتعاقد مع النيجيري لوكمان جناح فريق أتالانتا مقابل انتقال السنغالي ساديو ماني إلى الفريق الإيطالي في الميركاتو الشتوي.

وتشير التقارير إلى أن من الصعب أن يوافق أتالانتا على إجراء هذه الصفقة التبادلية في الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة في ظل منافسة الفريق على الدوري الإيطالي واحتلاله المركز الأول، بالإضافة اقترابه من التأهل إلى المرحلة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

ويُعد لوكمان من أهم وأبرز لاعبي الدوري الإيطالي هذا الموسم، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة للغاية.

ويحتل النصر المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 25 نقطة ومتخلفًا بفارق 11 نقطة عن الاتحاد صاحب المرتبة الأولي.

