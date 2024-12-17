بعد عام وعشرة أشهر وسبعة أيام من الفوز على الهلال السعودي بنهائي كأس العالم للأندية في المغرب عام 2022، يتطلع ريال مدريد الإسباني لإضافة لقب جديد لخزينة بطولات العامرة بالألقاب الدولية.

5 نجوم يتطلعون لأول لقب عالمي مع الريال



ويلعب الريال مع باتشوكا المكسيكي في المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية لكرة القدم (كأس إنتر كونتيننتال) غدا الأربعاء، على ملعب (لوسيل) في العاصمة القطرية الدوحة.

وبعد أقل من عامين بعد الفوز 5 / 3 على الهلال في النهائي، الذي جرى في فبراير2023، ظهرت وجوه جديدة عديدة في التشكيلة التي ستلعب النهائي غدا.

وكان التشكيل الأساسي لريال مدريد أمام الهلال يضم أندريه لونين، داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ديفيد ألابا، إدواردو كامافينجا، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، توني كروس، فيديريكو فالفيردي، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

ذلك الفريق من ريال مدريد، الذي تغلب على الأهلي المصري بنتيجة 4 / 1 في المربع الذهبي للمسابقة قبل 3 أيام من النهائي، خاض المباراة ضد الهلال دون الحارس تيبو كورتوا بسبب الإصابة.

وبالنظر إلى نهائي هذا العام، بصرف النظر عن وجود كورتوا، فإن هناك تغييرات عديدة في التشكيلة، حيث يغيب كل من كارفاخال وألابا بسبب الإصابة، بينما أعلن كروس اعتزاله اللعب، ولم يعد بنزيما ضمن صفوف الفريق.

كما رحل أيضًا ناتشو وماركو أسينسيو، اللذان شاركا كبديلين في المباراة النهائية، عن قلعة (سانتياجو برنابيو).

ومع غياب فيرلاند ميندي وديفيد ألابا بسبب الإصابة، سيشارك فران جارسيا في مركز الظهير الأيسر ليحل محل كامافينجا، الذي شغل هذا المركز في المغرب.

وبينما كان الريال يواجه الهلال، كان فران جارسيا يقدم أداءً رائعًا مع رايو فايكانو الإسباني، مما أهله للعودة لصفوف فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفضل أدائه المميز.

والآن، في قطر، يمكن للظهير الأيسر أن يلعب دورًا رئيسيًا في فريق ريال مدريد، حسبما أفاد تقرير نشره الموقع الألكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسيشغل لوكاس فاسكيز مركز الظهير الأيمن لتعويض غياب كارفاخال المصاب، وهو مركز لعب فيه في عدة مناسبات، وتسبب قرار كروس باعتزال اللعب في انتقال فالفيردي من مركز الجناح الأيمن إلى خط الوسط، حيث أصبح اللاعب الأوروجوياني الآن عنصرًا أساسيًا في وسط الملعب.

وتولى جود بيلينجهام دور لاعب الوسط الديناميكي الذي يتحرك بين منطقتي الجزاء، مع وجود ثنائي هجومي أمامه، وقد استبدل ريال مدريد مهاجمًا فرنسيًا مميزًا بآخر، حيث انتقل من كريم بنزيما إلى كيليان مبابي. من لاعب يتميز بالأناقة واللمسات الحاسمة إلى مهاجم أكثر سرعة يوفر نفس القدر من الحسم الهجومي. النتيجة تبقى واحدة: وفرة من الأهداف.

ولا يزال من غير المعروف كيف سيؤدي ريال مدريد في النهائي، لكن معظم لاعبي أنشيلوتي لديهم خبرة الفوز بأي من ألقاب مسابقات فيفا للأندية، باستثناء الخماسي بيلينجهام ومبابي وأردا جولر وفران جارسيا وإبراهيم دياز، الذين يسعون لتحقيق لقبهم العالمي الأول.

وسبق لمبابي الفوز بكأس العالم في روسيا عام 2018 مع منتخب فرنسا، مما يجعل هذه التشكيلة قادرة بلا شك على المنافسة والفوز بالألقاب.

وحقق ريال مدريد ثلاثة ألقاب في موسم 2022 / 2023، حيث توج بكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، وكأس ملك إسبانيا، كما أنهى الموسم في المركز الثاني بالدوري الإسباني، وحل وصيفًا في كأس السوبر الإسباني، وبلغ الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.

أما فريق ريال مدريد لموسم 2024 / 2025، فقد حقق بالفعل لقب كأس السوبر الأوروبي، ويطمح الآن لإضافة لقب ثانٍ عبر بطولة كأس القارات للأندية.

وسيكون تحقيق هذا اللقب بلا شك وسيلة مثالية لتعزيز الثقة قبل استكمال الموسم، الذي ربما يختتم بتتويج تاريخي بلقب كأس العالم للأندية عام 2025، في نسخته الجديدة التي تضم 32 ناديا بالولايات المتحدة صيف العام القادم.