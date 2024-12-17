تشكيل يوفنتوس لمواجهة كالياري في كأس إيطاليا



أعلن تياجو موتا المدير الفني ليوفنتوس عن تشكيل الفريق الذي سيواجه به نظيره كالياري ضمن منافسات دور الستة عشر في بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي.



قابل يوفنتوس نظيره كالياري في 20 مباراة حتى الآن، فاز يوفنتوس في 15 مباراة بينما اكتفى كالياري بفوز في مباراة واحدة وانتهت 4 مباريات بالتعادل بينهما.



من المقرر ان يخوض يوفنتوس المباراة بالتشكيل التالي:



حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: سافونا، لوكاتيلي، كالولو، ماكيني.

خط الوسط: كوبماينرز، ثورام، كونسيساو.

خط الهجوم: يلدز، مبانجولا، فلاهوفيتش