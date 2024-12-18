يبدو أن النجم الألماني جمال موسيالا، أصبح جاهزا لقضاء الأعوام المقبلة مع فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، حيث يرغب في "تشكيل حقبة" والفوز بالبطولات الكبرى.

موسيالا يضع نصب عينيه الفوز بالبطولات الكبرى مع بايرن ميونخ

ويتواجد موسيالا /21 عاما/ في النادي الألماني منذ عام 2019 وشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في العام التالي. ومنذ ذلك الوقت تمكن لاعب الوسط المهاجم من أن يصبح لاعبا من الطراز الأول للنادي ولمنتخب بلاده

ويرغب بايرن، متصدر الدوري الألماني، أن يجدد تعاقده لما بعد عام 2026 ويتفاوض حاليا مع اللاعب، الذي يراه النادي رمزا له في السنوات المقبلة.

وقال موسيالا لعدد اليوم الأربعاء من صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية أنه "لن يكون هناك أي أنباء قريبا" فيما يتعلق بالعقد، ولكن في نفس الوقت أشار إلى أنه يمكنه رؤية نفسه مستمرا مع الفريق إذا كانت الظروف مناسبة.

وقال:" أريد تشكيل حقبة في بايرن ميونخ. إذا مددت تعاقدي مع بايرن، هذا هو طموحي وهدفي".

وأضاف:" ولكني أعلم أيضا أنه يتعين علي العمل لتحقيق هذا من خلال تحقيق الانتصارات، والفوز بالألقاب والكؤوس الكبرى. حينها تحصل على هذا النوع من المكانة: أريد أن أكسب ذلك في بايرن ميونيخ".

وذكر موسيالا أن هناك "العديد من الأشياء التي انتبه لها" فيما يتعلق بالعقد الجديد.

وأضاف:"بالنسبة لي، من المهم أن أشعر بالراحة وأن يمكنني الاستمتاع في الملعب، وأن نكون متنافسين، وأن أكون قادرا على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا".

وأكد:" كل هذه العوامل التي تسهم في اتخاذ مثل هذا القرار الكبير يجب أن أشعر بأنها جيدة وصحيحة بالنسبة لي."