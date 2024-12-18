ما الخيارات المتاحة أمام راشفورد حال رحيله عن "الشياطين الحمر"؟

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يبدو أن لاعب فريق مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، أقرب من أي وقت مضى للرحيل عن الفريق بعدما قال إنه "مستعد لتحدٍ جديد".

ما الخيارات المتاحة أمام راشفورد حال رحيله عن "الشياطين الحمر"؟

وقال اللاعب الإنجليزي الدولي تصريحاته في مقابلة مع الصحافي هنري وينتر بعد أن تم استبعاده من قائمة الفريق التي واجهت مانشستر سيتي يوم الأحد الماضي.
وفي الأسطر التالية، تلقي وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) نظرة على الأندية التي يمكن أن يرحل لها راشفورد في المستقبل.
باريس سان جيرمان
ارتبط اسم راشفورد من قبل بالانتقال للعملاق الفرنسي، الذي رحل عنه كيليان مبابي، ونيمار، وليونيل ميسي في العامين الماضيين، ولكن سان جيرمان فضل الابتعاد عن التعاقدات الدولية رفيعة المستوى والتي تكلف أموالًا طائلة، في حين برز ديزاير دوي البالغ من العمر 19 عامًا كنجم على اليسار.
إسبانيا
بلا شك سيكون ريال مدريد وبرشلونة من الخيارات الجذابة لراشفورد، ولكن الأمور المالية ستكون مشكلة كبيرة، ولكن بعد انخفاض مستوى راشفورد ربما يصبح هذا الانتقال غير محتمل، وتحديدًا في فريق يعج بالنجوم كريال مدريد.
نادي آخر مثل أتلتيكو مدريد، قد يكون خيارًا محتملًا إذا كانت قيمة الصفقة تتناسب مع إمكانياته المادية.
ألمانيا
حقق اللاعبون الإنجليز نجاحات مؤخرًا في ألمانيا، حيث حقق جود بيلينغهام وهاري كين وجادون سانشو حضورًا واضحًا، ويبقى السؤال هل سيكون بايرن ميونخ مهتمًا بضم راشفورد ليلعب بجوار زميله في المنتخب الإنجليزي هاري كين؟
ويتواجد أيضًا فريق بوروسيا دورتموند كخيار ثاني، ولكن على الأرجح سيكون بحاجة للتعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة بسبب القيمة المالية للصفقة.

السعودية
تمتلك الأندية السعودية الأموال اللازمة لتمويل مثل هذه الصفقة، وسيكون راشفورد صفقة بارزة أخرى، ولكن يفترض أن يكون راشفورد (27 عامًا) في أفضل فترة بمسيرته، وإذا كان حريصًا على فرض نفسه في تشكيل المنتخب الإنجليزي، بقيادة توماس توخيل، فإن هذه الخطوة ستكون مخاطرة كبيرة.
"البريميير ليغ"
هل يمكن لراشفورد أن ينتقل لنادٍ آخر في إنجلترا؟ قواعد الربح والاستدامة قد تشكل مشكلة كبيرة، تحديدًا فيما يتعلق بالرواتب، كما أن اليونايتد لا يرغب في بيعه لأحد الأندية التي تنافسه.
 

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