وصلت بعثة المنتخب البحريني لكرة القدم إلى الكويت صباح اليوم الأربعاء لخوض غمار منافسات "خليجي زين 26" التي تنطلق بعد غد السبت وتستمر حتى 3 يناير المقبل.

بعثة المنتخب البحريني تصل الكويت استعدادًا للمشاركة في خليجي 26

وتوجهت البعثة إلى مقر إقامتها في فندق الجميرة، فيما يخوض الفريق تدريبه الأول مساء على ستاد محمد الحمد بنادي القادسية.

وأكد مدير المنتخب البحريني محمود رياض أن المنتخب جاهز لخوض منافسات البطولة، ويغيب عن صفوف الفريق المدافع علي حرم الذي تعرض للإصابة مؤخرًا.

وقال:"البطولة الخليجية مهمة جدًا لنا فهي تجمع رياضي يجمع الأشقاء، كما أنها منافسة إقليمية مهمة جدا لنا، وللشارع الرياضي البحريني، الذي يعقد الآمال والطموح الكبيرة على الفريق في هذه البطولة".

بدوره، قال المُنسق الإعلامي للمنتخب البحريني محمد عبدالغفار:"سعداء بالتواجد في الكويت الحبيبة للمشاركة في البطولة الغالية علينا جمعيا ونطمح لتحقيق اللقب الثاني بعد الأول الذي حصل عليه المنتخب البحريني في 2019".

وأضاف عبد الغفار: "الجمهور متعطش للقب الثاني، والمشوار صعب والعين على مباراتي الإمارات والعراق، وكل المباريات صعبة وقوية، وجميع المنتخبات جاهزة فهناك 7 منتخبات على أتم الاستعداد، بعدما باشرت مسيرتها في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال".

ويستهل المنتخب البحريني مشاركته في البطولة بمواجهة قوية أمام نظيره السعودي مساء الأحد المقبل على إستاد جابر الأحمد الدولي، ثم يلتقي نظيره العراقي يوم 25 من الشهر الجاري، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة اليمن يوم 28 من الشهر ذاته.