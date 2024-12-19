مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 19- 12- 2024 بجميع البطولات والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" من خلال السطور التالية، مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس الموافق 19 من شهر ديسمبر الجاري، في جميع البطولات وتعد أبرزهم كأس الرابطة الإنجليزية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

طلائع الجيش ضد بتروجت، في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورت 1.

- حرس الحدود ضد المصري، في تمام الساعة 5 مساء، على قناة أون تايم سبورت 2.

- الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة أون تايم سبورت 1.

مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

- توتنهام ضد مانشستر يونايتد، في تمام الساعة 10 مساء، على قناة بي ان سبورت 1.

مباريات اليوم في كأس إيطاليا

- إنتر ميلان ضد أودينيزي، في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، على قناة ssc sports.

مباريات اليوم في الدوري البرتغالي

- ناسيونال ماديرا ضد بنفيكا، في تمام الساعة 7 مساء

أبرز مباريات اليوم في الدوري المغربي

الجيش الملكي ضد الوداد البيضاوي، الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة ‎Arryadia.

الرجاء البيضاوي ضد الاتحاد التوركي، في تمام الساعة 9 مساء، على قناة ‎Arryadia

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| وزير الكهرباء: ندرس أسعار الجديدة للكهرباء في ضوء المتغيرات العالمية

عاجل.. رئيس الوزراء يوافق على دمج مراحل مسابقة البريد لشغل 2700 وظيفة بدلًا من 900 وظيفة

لاعب جديد يطلب الرحيل عن الأهلي قبل كأس العالم للأندية

‏زيلينسكي: من الضروري تقديم الدعم لأوكرانيا في هذه المرحلة

مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 19- 12- 2024 بجميع البطولات والقنوات الناقلة

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة أكسيس هيلث الدولية تبحثان التعاون لجذب استثمارات جديدة في قطاع الصحة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

وزيرة البيئة تتفقد المواقع الإنشائية لمصنع معالجة المخلفات والمدفن الصحى بقوص