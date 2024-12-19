بنفيكا يهزم ماديرا بثنائية دي ماريا في الدوري البرتغالي

الفجر الرياضي
بنفيكا
بنفيكا

فاز بنفيكا على مضيفه ناسيونال ماديرا 2 / صفر، اليوم الخميس، في مباراة جرى استئنافها من ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

بنفيكا يهزم ماديرا بثنائية دي ماريا في الدوري البرتغالي

كانت المباراة قد أقيمت في السادس من أكتوبر  وتم إيقافها بعد مرور تسع دقائق من انطلاق اللقاء بسبب الضباب الكثيف الذي حال دون استئناف اللقاء.

تقدم بنفيكا في الدقيقة 59 عن طريق النجم الأرجنتيني أنخل دي ماريا من ضربة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 74.

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رفع بنفيكا رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف المتصدر سبورتنج لشبونة، ومتقدما بفارق نقطة عن بورتو صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر تجمد رصيد ناسيونال ماديرا عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.

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