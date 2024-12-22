أقر مدرب برشلونة، هانسي فليك، بأن فريقه تلقى هزيمة محبطة للغاية بسقوطه على أرضه للمرة الثالثة تواليًا في الدوري الإسباني، وهذه المرة أمام أتلتيكو مدريد 1-2 في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لكنه أكد أن البرسا قادر على تحسين نتائجه بعد التوقف الدولي.

فليك: تلقينا هزيمة محبطة للغاية قبل التوقف

قال المدرب الألماني: "لقد لعبنا أمام فريق يتمتع بالخبرة واستغل الفرص التي لاحت له. لعبنا مباراة جيدة للغاية، خاصة في الشوط الأول الذي خلقنا فيه الكثير من الفرص. هذا هو الأسلوب الذي أريد رؤية الفريق به. أنا فخور بالطريقة التي لعبنا بها، لكنني محبط للغاية من النتيجة".

وأضاف أن برشلونة خلق فرصًا اعتاد من خلالها التسجيل، ومن ناحية أخرى "ارتكب خطأين أو ثلاثة" نجح المنافس، الذي "دافع بشكل رائع"، في استغلالها.

وتابع فليك: "علينا أن نلعب بذكاء أكبر. علينا أن نتعلم من هذه الأشياء. اليوم ليس لدي ما أقوله عن الطريقة التي لعبنا بها. إنها الطريقة التي أريدها، ولكن في النهاية هذه هي كرة القدم و"الفريق الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف يفوز. اليوم لم نتمكن من ذلك".

وأقر المدرب بأنه "كان من الخطأ" عدم الاحتفاظ بالكرة في اللعبة الأخيرة من المباراة، التي انتهت بهدف للنرويجي ألكسندر سورلوث في الدقيقة 90+6، مشيرًا إلى أنه "ربما يأتي التوقف في الوقت المناسب"، ومضيفًا "إنها إحباط كبير قبل الوقف، لكننا سنعود".

وشدد "جميعنا بحاجة لهذا التوقف، وبعدها سنظهر مدى قوتنا. سنكافح على كل الألقاب، وللفوز بكل المباريات. هذا هو هدفنا".

وتقدم البرسا أولًا عن طريق بيدري جونزاليس لوبيز "بيدري"(ق90)، قبل أن يدرك "الروخيبلانكوس" التعادل (1-1) بهدف من توقيع الأرجنتيني رودريغو دي بول (ق60).

وبهذا الفوز، يعود أتلتيكو مدريد إلى العاصمة كـ "متصدر" لجدول الدروي الإسباني بإجمالي 41 نقطة، في حين تجمد رصيد برشلونة بالسقوط في آخر مباراة في العام، عند 38 في الوصافة "مؤقتًا".

ويستضيف ريال مدريد، الذي يتمركز في الترتيب الثالث بإجمالي 37 نقطة، إشبيلية، الـ12، اليوم الأحد ضمن نفس الجولة.