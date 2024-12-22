رغم أن فريق فرايبورج، لم يخسر في أي مباراة بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) لكنه كان يشعر بالرهبة، بعدما شاهد عرضًا مذهلًا آخر من فلوريان فيرتز، في المباراة التي فاز فيها باير ليفركوزن 5 / 1 أمس السبت، والتي أكدت أن ليفركوزن سيكون هو المنافس الأول لبايرن ميونخ على لقب الدوري.

فيرتز يواصل التألق مع عودة باير ليفركوزن لمستواه

وسجل باتريك شيك أربعة أهداف ولكن فيرتز، هو من سرق الأضواء بأدائه الرائع، والذي أبرزه بتسجيله هدفا وصنع ثلاثة أهداف- كل هذا بعد أن أهدر ركلة جزاء.

وقال جوليان شوستر، مدرب فرايبورج، مبرزا إعجابه باللاعب البالغ 21 عاما:"لو كنت طفلا يبلغ 10 أعوام لاشتريت قميصه بشكل فوري".

وقال ميكايل جريجوريتش مهاجم فرايبورج إن "ألمانيا وليفركوزن محظوظان بوجود لاعب مثله".

وذكرت صحيفة "سود دويتشه" تسايتونج اليوم الأحد أن فيرتز " تجاوز منذ وقت طويل المعايير التي تنطبق على لاعبي كرة القدم العاديين".

ولكن في فريق ليفركوزن، بطل الدوري والكأس في ألمانيا، فإن الامر لم يكن مفاجئا.

وقال تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، "فلو هو فلو.. أظهر ردة فعل رائعة بعد ركلة الجزاء وعقليته لم تستسلم ".

وقال جرانيت تشاكا، لاعب خط الوسط:"لست متفاجئا لأنني أراه كل يوم".

ونفى تشاكا التقارير التي تشير إلى أن فيرتز قد يرغب في الرحيل وسط تقارير ضخمة برغبة الأندية الكبرى في ضمه، ويسعى ليفركوزن لتجديد تعاقده لما بعد 2027، ويأمل فرناندو كارو، الرئيس التنفيذي للنادي، أن يستمر اللاعب مع الفريق على الأقل حتى كأس العالم 2026.

وقال تشاكا:"ليس لدي الشعور بأنه يفكر بشأن أي شيء آخر".

وأكد شيك:"دون فلوريان لا نلعب بشكل جيد. إنه لاعب مهم للغاية".

وأثبت المهاجم التشيكي شيك إنه البديل المثالي للمصاب فيكتور بونيفاس.

وقال ألونسو:" لا ترى مهاجما يسجل أربعة أهداف كثيرا. ولكن باتريك يعمل أيضا عكس الكرة، ونتيجة لذلك تأتي الفرص والأهداف".

وساعد أداء فيرتز العالمي، وأهداف شيك، في إنهاء ليفركوزن العام محققا ثمانية انتصارات متتالية في كافة المسابقات، وذلك بعد فترة من النتائج السلبية التي استمرت لست مباريات، والتي بلغت ذروتها بالخسارة برباعية نظيفة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، والتعادل مع هولشتاين كيل وبوخوم.

وقال شيك:" مررنا بفترة سيئة حيث لم نفز بالكثير من المباريات، ولكننا عدنا للمسار الصحيح. نحن نسجل الأهداف ونلعب بشكل أفضل في الدفاع".

وقلص باير فارق النقاط بينه وبين بايرن ميونخ من تسع نقاط إلى أربع في الأسابيع القليلة الماضية، كما فاز ليفركوزن على بايرن ليصل لدور الثمانية بكأس ألمانيا، كما أنه يتواجد في مركز جيد بدوري أبطال أوروبا.

وأظهرت سلسلة الانتصارات والفوز الكبير على فرايبوج، بعد فوز بايرن الكبير على لايبزج 5 / 1، أن ليفركوزن استعاد أداءه البطولي في الموسم الماضي، عندما أصبح أول فريق ينهي البوندسليجا دون تلقي أي خسارة.

وقال سيمون رولفس المدير الرياضي لليفركوزن:" لعبنا كأننا فريق كبير".

مباراة السبت أنهت عاما تقويميا لم يخسر فيه الفريق سوى ثلاث مباريات، نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا في مايو الماضي، وفي البوندسليجا أمام لايبزج في سبتمبر/أيلول، وأمام ليفربول، في نوفمبر.

ووصف ألونسو نتيجة مباراة السبت "بالرائعة" وقال إنه يمكنهم الحصول على راحة لمدة ثلاثة أسابيع "وهناك شعور إيجابي للوصول للأهداف الكبرى".