يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام مساء اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ويحتل الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة مواجهة واحدة، فيما يحتل الديوك المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة سبع مواجهات.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد توتنهام مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.