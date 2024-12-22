موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد مع ضيفه بورنموث عصر اليوم الأحد 22-12-2024 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ست مواجهات، فيما يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة خمس مواجهات.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بورنموث عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.

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