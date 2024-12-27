مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 27 من شهر ديسمبر الجاري، مباريات قوية ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برايتون ضد برينتفورد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2.

أرسنال ضد إيبسويتش تاون، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

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القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي اليوم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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