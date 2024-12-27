جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم الجمعة

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري الانجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي، جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق مباريات اليوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون ضد برينتفورد، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 2.

أرسنال ضد إيبسويتش تاون، في تمام الساعة العاشرة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

ويواصل فريق ليفربول، صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 42 نقطة، ويليه تشيلسي صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة.

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مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم والقنوات الناقلة

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم 

1- ليفربول، برصيد 42 نقطة.
2- تشيلسي برصيد 35 نقطة.
3- نوتينجهام فورست برصيد 34 نقطة.
4-  أرسنال 33 نقطة.
5- نيوكاسل يونايتد برصيد 29 نقطة.
6- بورنموث برصيد 29 نقطة.
7- مانشستر سيتي برصيد 28 نقطة.
8- فولهام برصيد 28 نقطة.

9- أستون فيلا برصيد 28 نقطة.

10- برايتون برصيد 25 نقطة.

11- توتنهام برصيد 23 نقطة.

12– برينتفورد برصيد 23 نقطة.

13- ويست هام يونايتد برصيد 23 نقطة.

14- مانشستر يونايتد برصيد 22 نقطة.

15- إيفرتون برصيد 17 نقطة.

16- كريستال بالاس برصيد 17 نقطة.

17- وولفرهامبتون برصيد 15 نقطة.

18- ليستر سيتي برصيد 14 نقطة.
19- إيبسويتش تاون برصيد 12 نقطة.

20- ساوثهامبتون برصيد 6 نقاط.

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