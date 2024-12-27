منافسة قوية بين النصر السعودي ومانشستر يونايتد على ضم المهاجم المُقنع

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن ناديي النصر السعودي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، يتنافسان على التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالطة سراي التركي المعار من نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

منافسة قوية بين النصر السعودي ومانشستر يونايتد على ضم المهاجم المُقنع

ووفقًا للتقارير الصحفية، فأن مانشستر يونايتد يتطلع للدخول في منافسة قوية مع النصر السعودي للحصول على خدمات فيكتور أوسيمين خلال الميركاتو الشتوي.

ويسعي البرتغالي روبن أموريم مدرب الشياطين الحمر الجديد إلى تدعيم خط هجوم فريقه من خلال التعاقد مع أوسيمين، حيث يري بأن انضمام النجم النيجيري إلى صفوف المانيو سيزيد من قوة الخط الأمامي.

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ويأمل كذلك النصر إلى خطف صفقة التعاقد مع الدولي النيجيري في الانتقالات الشتوية، في ظل اعتماد الفريق على البرتغالي كريستيانو رونالدو فقط في خط الهجوم، في ظل تراجع أداء مستوي الثنائي ساديو ماني وأندرسون تاليسكا، واللذان تحون الشكوك حول استمرارهما مع العالمي.

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