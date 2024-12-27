قام وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ونظيره الإماراتي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والسادة حضور وضيوف ماراثون زايد الخيري؛ بتكريم الفائزين بماراثون زايد الخيري، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جوائز بقيمة 20 مليون جنيه.. وزير الرياضة ونظيره الإماراتي يُكرمون الفائزين بماراثون زايد الخيري



ويُخصص العائد من الماراثون لصالح مستشفي 57357، ويُقام الماراثون بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وتراي فاكتوري، بمجموع جوائز 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى "200 "تذكرة عمرة مزدوجة يتم السحب عليها.

وعقب انتهاء الماراثون وإعلان الفائزين تحدث وزير الشباب والرياضة قائلًا: "نشرف بأن يكون هذه النسخة من ماراثون زايد الخيري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تأكيدًا على تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي، وإحياء ذكرى الشيخ.



فيما أشار وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة إلي أن هذه النسخة تعد استمرارًا لنجاح الماراثون، الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويعكس روح التضامن بين الشعبين المصري والإماراتي.



وكان السباق قد انطلق، صباح اليوم الجمعة من أمام البرج الايقوني، وصولًا إلى مسجد الفتاح العليم، أعلن الوزير والمحافظ انطلاق السباق الرئيسي لمسافة 10 كلم للمحترفين والهواة، و4 كلم لأصحاب الهمم، بمشاركة 50 ألف مشارك من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار.