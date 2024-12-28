موعد مباراة إنتر ميلان ضد كالياري في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية عن موعد مباراة إنتر ميلان وكالياري وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

موعد مباراة إنتر ميلان وكالياري في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وكالياري يوم السبت 28 ديسمبر 2024 على ملعب سيردينا أرينا معقل كالياري وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.
وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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وستبث أحداث مباراة إنتر ميلان وكالياري عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 الناقل الحصري للبطولة في دول الشرق الأوسط وسيقوم عصام عبده بالتعليق على أحداث المباراة.

فاز إنتر ميلان على كومو بثنائية نظيفة في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما خسر كالياري من فينيسيا بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل إنتر ميلان المركز الثالث برصيد 37 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل كالياري المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.

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