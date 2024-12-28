لامين يامال يكشف عن حلمه في عام 2025

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث لامين يامال نجم منتخب إسبانيا وفريق برشلونة خلال لقاء صحفي عن حلمه في عام 2025 وما يريد تحقيقه على مستوى فريقه محليا وقاريا ومنتخب بلاده.

كان برشلونة قد خسر أمام اتلتيكو مدريد في الجولة الماضية التي جاءت قبل نهاية العام بنتيجة هدفين مقابل هدف، وبسببها فقد الصدارة بعد أن كان متربع عليها.

يستعد برشلونة لاستئناف المنافسة المحلية في دور ال32 من كأس ملك إسبانيا يوم اربعة يناير المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

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حلم يامال

قال لامين يامال: "في عام 2025، أريد تحسين الأهداف. أريد أن أسجل في كل مباراة".

"لقد قمت بعمل جيد جدًا في التمريرات الحاسمة هذا العام ولكن يجب علي تحسين الأهداف، هذه خطتي".


جاءت تصريحات لامين يامال نجم منتخب إسبانيا وفريق برشلونة خلال لقاء صحفي مع قناة النادي الرسمية.

دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا كأس ملك إسبانيا نجم منتخب إسبانيا

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