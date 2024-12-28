المصري يرفض سداد قيمة تلفيات ملعب برج العرب في مباراة الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 
 

رفض مسئولو النادي المصري البورسعيدي، تسديد قيمة تلفيات ملعب برج العرب، الذي احتضن مباراة الفريق أمام الأهلي، يوم الخميس الماضي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وعلمنا من مصادرنا، أن إدارة المصري ترفض تحمل قيمة تلفيات جماهير الأهلي في ستاد برج العرب، متسائلة عن سبب تحملها كمستضيف للمباراة،  قيمة تلفيات جماهير الضيف.

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وأكد مصدر داخل المصري، في تصريحات صحفي، أن مجلس الفريق البورسعيدي، طلب نقل مباريات الفريق الجماهيرية من ستاد برج العرب إلى ستاد السويس، أو أي ملعب آخر.

وأتم: "تقدمنا بشكوى لاتحاد الكرة ضد طاقم حكام مباراة الأهلي بسبب الأخطاء التي شهدتها المواجهة وطلبنا الجهات المسئولة بنقل مباريات الفريق الجماهيرية لأي ملعب آخر بدلا من برج العرب".

اتحاد الكرة ادارة المصري الدوري الممتاز
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