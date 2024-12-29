سامي الجابر: روح منتخب السعودية عادت بالفوز على العراق

الفجر الرياضي
منتخب السعودية
منتخب السعودية

اعتبر نجم الكرة السعودية السابق، سامي الجابر، أن أكبر مكسب تحقق، اليوم السبت، أمام العراق هو عودة روح المنتخب السعودي.

سامي الجابر: روح منتخب السعودية عادت بالفوز على العراق

وأشاد الجابر في تصريحات لقناة SSC بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب السعودي أمام منتخب قوي بدنيا ومستقر بمشواره المميز في تصفيات كأس العالم.

وحقق المنتخب السعودي تأهلًا مستحقًا إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 26" بعد الفوز الكبير على العراق بنتيجة 3 / 1 ليحجز آخر مقاعد نصف النهائي.

وضرب المنتخب السعودي موعدا مع نظيره العماني في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل، فيما سيجمع نصف النهائي الثاني منتخبي الكويت منظم البطولة ضد البحرين.

وزين منتخب الأخضر تأهله بتحقيق أكبر فوز له أمام العراق في تاريخ مواجهاتهما بكأس الخليج، حيث سبق للمنتخب السعودي أن حقق انتصارين أمام العراق بنتيجتي 2 / 1 و1 / صفر.

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