البليهي: أتمنى ليونس محمود رحلة سعيدة بعد خروج العراق

الفجر الرياضي
يونس محمود
يونس محمود

أعرب علي البليهي مدافع المنتخب السعودي عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الأخضر أمام العراق والتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 26"، اليوم السبت.

البليهي: أتمنى ليونس محمود رحلة سعيدة بعد خروج العراق

وقال البليهي في تصريحات عقب نهاية اللقاء "لم نبدأ في البطولة بشكل جيد لكن عوضنا الجماهير بالتأهل إلى نصف النهائي".

وأضاف لاعب فريق الهلال "لعبنا أمام منتخب العراق باحترام كبير، ولذلك حققنا الفوز المستحق، وأمامنا الكثير من العمل من أجل مواصلة المشوار في البطولة".

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وعن تصريحات نجم الكرة العراقية السابق يونس محمود، وما إذا كانت استفزت لاعبي الأخضر، قال البليهي "على العكس، هذه التصريحات أعطتنا الدافع للفوز، وفي المقابل أحرجت لاعبي العراق، وفي النهاية أتمنى له رحلة سعيدة".

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