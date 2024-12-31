الأهلي أم الزمالك.. مصطفى محمد يحسم موقفه من العودة إلى مصر

حسم النجم الدولي مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نانت الفرنسي، موقفه النهائي من العودة مرة أخرى إلى مصر، وانتقاله إلى النادي الأهلي أو الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مصطفى محمد حسم موقفه من العودة إلى مصر، بعدما أثارت بعض الانباء الجدل بشأن إمكانية انتقاله إلى النادي الأهلي، في يناير المقبل، للمشاركة في كأس العالم للأندية ".

وأضاف:" مصطفى محمد يتمسك بالاستمرار في الاحتراف الأوروبي، ولا يرغب في العودة إلى مصر في الوقت الحالي سواء من بوابة النادي الأهلي أو نادي الزمالك ".

واختتم كريم رمزي:" مصطفى محمد يرى أنه من الأفضل الاستمرار في الاحتراف الأوروبي، حتى إذا انتقل إلى ناد أقل شعبية من نادي نيس الفرنسي ".