بعثة إنتر ميلان تصل الرياض لخوض السوبر الإيطالي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

وصلت بعثة فريق انتر ميلان الإيطالي إلى العاصمة السعودية الرياض استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر الإيطالي 2025.

بعثة إنتر ميلان تصل الرياض لخوض السوبر الإيطالي

وتستضيف السعودية منافسات كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخها.

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وتتنافس أندية يوفنتوس وميلان والانتر وأتالانتا على لقب كأس السوبر الإيطالي في الرياض خلال الفترة من 2 ولغاية 6 يناير المقبل.

ويلعب في نصف النهائي كل من الإنتر ضد أتالانتا في الثاني من الشهر المقبل يوفنتوس أمام ميلان في اليوم التالي على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة في السادس من الشهر نفسه.

 

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