توتنهام هوتسبير ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشفت تقارير إنجليزية صباح اليوم السبت، أن توتنهام هوتسبير توصل لاتفاق مع سلافيا براج، لضم الحارس التشيكي الشاب أنطونين كينسكي، خلال فترة الانتقالات الجارية.

توتنهام هوتسبير بصدد الإعلان عن ضم حارس سلافيا براج



وأكدت التقارير، أن توتنهام هوتسبير أتم الاتفاق مع سلافيا براج على التعاقد مع أنطونين كينسكي مقابل 10 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع الإعلان عن صفقة انتقال كينسكي إلى صفوف السبيرز، بعد مواجهة اليوم أمام نيوكاسل يونايتد، في إطار فعاليات الجولة العشرين من مسابقة البريميرليج.

ويمر توتنهام بفترة عصبية هذا الموسم، بعد إصابة حارسه الإيطالي جولييلمو فيكاريو، بكسر في الكاحل خلال مواجهة الفريق أمام مانشستر سيتي، في الجولة الثانية عشر من مسابقة البريميرليج، والتي انتهت بفوز السبيرز برباعية نظيفة.

وشارك الحارس التشيكي البالغ من العمر 21 عاما، مع فريقه هذا الموسم في 25 مباراة، نجح في المحافظة على شباكه في 13 مواجهة.

ويحتل السبيرز المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، برصيد 24 نقطة.
 

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