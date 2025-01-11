تعرف على تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة إنيمبا والمصري بالكونفيدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

اقيم منذ قليل  بقاعة الاجتماعات باستاد جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات  للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستعد  الفريق الأول للكرة بالنادي المصري  لمواجهة مضيفه فريق انيمبا النيجيري، والمقرر إقامتها في السادسه مساء غدٍ الأحد - بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت أبوجا على الملعب ذاته.

وخلال الاجتماع  تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأخضر، فيما سيرتدي فريق انيمبا الطاقم الأزرق  بالكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة الغاني بروسبير هاريسون أدو، بحضور مراقب الحكام  الأثيوبي جيزاتي أليميو  والمنسق العام للمباراة أمادو  نجويما من غينيا الاستوائية والمنسقة الأمنية للمباراة  ليديا ياكو دونكور والمنسق الإعلامي للمباراة النيجيري اديمولا اولاجايري وكذلك حكم الساحة الصومالي عمر عبد القادر أرتان  .

مثل المصري في الاجتماع  محمود جابر، المدير الإداري للفريق ومحمود  الشحات، طبيب الفريق  وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.
 

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