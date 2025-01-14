أون سبورت تنقل حفل افتتاح وجميع مباريات كأس العالم لكرة اليد 2025 لأول مرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول علي حقوق  البث لجميع مباريات  كأس العالم لكرة اليد 2025،  و نقل حفل الافتتاح المقرر  له التاسعه مساء اليوم الثلاثاء  وتنقل علي قناة أون تايم سبورتس ١، حيث يقام مونديال اليد بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير وحتى 2 فبراير.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس لأول مرة  في تاريخ مونديال كرة اليد، جميع مباريات بطولة كأس العالم بالكامل، وإقامة استوديوهات تحليلية للبطولة يضم كوكبة من نجوم وخبراء لعبة كرة اليد.

ONTIME1

إيطاليا وتونس الساعة 6:30 
بتعليق خالد خيري

الدنمارك والجزائر: الساعة 9:30 بتعليق خالد خيري

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عاجل.. زيزو يشترط للتجديد والزمالك مهدد بخسارة مادية

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ONTIME2 
فرنسا وقطر الساعة 7:00 بتعليق أحمد إبراهيم

النمسا والكويت 9:30 بتعليق أحمد إبراهيم.

استوديوهات الشركة المتحدة للرياضة الدنمارك والنرويج اون تايم سبورت أون تايم سبورتس

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