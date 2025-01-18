مجانا: شاهد مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم السبت 18 يناير 2025

مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس: موعد العودة إلى دوري أبطال إفريقيا.. يستضيف استاد القاهرة اليوم السبت 18 يناير 2025، المباراة الحاسمة بين الأهلي وأورلاندو بايرتس، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. الفريق المصري يسعى للفوز لضمان التأهل إلى الدور القادم من البطولة.

تفاصيل المباراة

1. التاريخ: السبت 18 يناير 2025

2. الوقت: 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

3. الاستاد: استاد القاهرة

4. البطولة: دوري أبطال إفريقيا

5. الجولة: السادسة، مرحلة المجموعات

القنوات الناقلة



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المعلقون

1. أحمد عبده

2. تحليلات خبيرين رياضيين

أهمية المباراة

تعد هذه المباراة حاسمة لتحديد مصير الأهلي في البطولة.