لا بديل عن الفوز.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة لويس إنريكي، لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وهي المباراة التي لا تقبل القسمة على إثنين، حيث يسعي كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز ولا شيئًا غيره.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

ينزل مان سيتي ضيفًا ثقيلًا على أمراء باريس، مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، ويليام باشو، نونو مينديش.

خط الوسط: جواو نيفيس، فيتينيا، فابيان رويز.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، جونالكو راموس، برادلي باركولا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني والعشرين في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد باريس سان جيرمان في المركز الخامس والعشرين برصيد 7 نقاط.

وتنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

