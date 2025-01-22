موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي للعودة لبطولة الدوري المصري وذلك بمواجهة قوية أمام نادي فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان النادي الأهلي قد سقط أمام أورلاندو بايرتس بهدفين مقابل هدف وحيد في دوري أبطال إفريقيا والتي جمعتهم في دور المجموعات.

بينما على الجانب الاخر سقط فاركو أمام المصري بهدف نظيف الجولة الماضية بهدف وحيد.

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمواجهات الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.