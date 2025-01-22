موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد النادي الأهلي للعودة لبطولة الدوري المصري وذلك بمواجهة قوية أمام نادي فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكان النادي الأهلي قد سقط أمام أورلاندو بايرتس بهدفين مقابل هدف وحيد في دوري أبطال إفريقيا والتي جمعتهم في دور المجموعات.

بينما على الجانب الاخر سقط فاركو أمام المصري بهدف نظيف الجولة الماضية بهدف وحيد.

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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موقف مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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لا بديل عن الفوز.. تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

وتنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمواجهات الدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.

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