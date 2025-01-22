منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر في مواجهة أيسلندا ببطولة العالم لكرة اليد

الفجر الرياضي
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

 يلتقي منتخب مصر مع أيسلندا، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد 2025، والمقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مبارياته أمام أيسلندا في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على صالة زغرب أرينا في كرواتيا، ضمن المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي.

وتقرر أن يرتدي منتخب مصر الزي الأحمر في مواجهة اليوم أمام منتخب أيسلندا.

قائمة مصر أمام أيسلندا 

حراس المرمى
كريم هنداوي (الزمالك)
محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي)

جناح أيسر
أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)

ظهير أيسر
علي زين (دينامو بوخارست الروماني)
عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب
أحمد خيري (الأهلي)
سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
سيف هاني فوكس (الأهلي)

ظهير أيمن
يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)
محسن رمضان (الأهلي)

جناح أيمن
محمد سند (نيم الفرنسي)
أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة
إبراهيم المصري (الأهلي)
أحمد عادل (الأهلي)
ياسر سيف (الأهلي)
محمد طارق (الزمالك

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