مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تستكمل اليوم السبت، منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، لموسم 2024-2025، بإقامة 3 مباريات، أبرزهم مواجهة باريس سان جيرمان وستاد ريمس.

ويتصدر العملاق الباريسي ترتيب جدول الليج آن برصيد 46 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صاحب مركز الوصافة فريق أولمبيك مارسيليا والذي يمتلك في رصيده 37 نقطة، بينما يتذيل فريق مونبلييه ترتيب الجدول برصيد 12 نقطة.

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

-موناكو ضد ستاد رين.. من المقرر أن تقام المواجهة يوم السبت الموافق 25 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، على أرضية ملعب لويس الثاني، تحت صافرة الحكم جيريمي ستينات، وتُذاع المواجهة على قناةbein sports HD4.

-ستراسبورج ضد ليل.. تنطلق أحداث المواجهة يوم السبت الموافق 25 يناير 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، على أرضية ملعب دو لامينو، تحت صافرة الحكم ويلي ديلاجو، وتُنقل المباراة على المباراة bein sports HD2.

-باريس سان جيرمان ضد ستاد ريمس.. على أرضية ملعب حديقة الأمراء "بارك دي برانس"، تنطلق المباراة يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق بتوقيت مصر وفلسطين، تحت صافرة الحكم حكيم بن الحاج، وتُذاع المواجهة على قناةbein sports HD4.