تستأنف اليوم السبت فعاليات الأسبوع الثاني والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز، لموسم 2024-2025.

وحقق تورينو الفوز مساء أمس الجمعة على نظيره كالياري بهدفين دون رد في أولى مباريات الأسبوع الثاني والعشرون، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورينو الأولمبي.

ويتصدر نابولي ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 50 نقطة، من 21 مباراة، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق إنتر ميلان، والذي يمتلك في رصيد 47 نقطة، من 20 مباراة.

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

-كومو ضد أتالانتا.. تقام المباراة يوم السبت في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر وفلسطين، على أرضية ملعب جوزيبي سينجاليا، وتذاع المباراة على قناة AD Sports Premium.

-نابولي ضد يوفنتوس.. من المقرر أن تقام المباراة النارية على أرضية ملعب دييجو أرماندو مارادونا، يوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، وتُنقل المواجهة على قناة AD Sports Premium1.

-إمبولي ضد بولونيا.. تقام المباراة يوم السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، على ارضية ملعب كارلو كاستيلاني، وتُنقل المباراة على قناة AD Sports Premium.