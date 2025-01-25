ريال مدريد يدخل في السباق لضم مهاجم استون فيلا

دخل ريال مدريد الإسباني في سباق التعاقد مع اللاعب الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا الإنجليزي، في إطار خطط المرينجي للظفر بخدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الراهنة، وسط اهتمام آخر من أندية عديدة أبرزها النصر السعودي.

وأشار موقع "فوت ميركاتو"، بأن المهاجم الكولومبي أصبح محط اهتمام النادي الملكي الذي يسعى لمنافسة النصر السعودي على صفقة التعاقد مع دوران، علمًا أن باريس سان جيرمان هو أحد المهتمين ايضًا بالحصول على اللاعب.

وقد صرح المدير الفني لأستون فيلا من قبل إنه تلقى اتصالات من أكثر من 40 ناديًا، تستفسر عن فرصة التعاقد مع جون دوران البالغ من العمر 21 عامًا، فيما قدر المدرب أوناي إيمري سعر لاعبه المنتظر في السوق بأكثر من 100 مليون يورو.

ولكن لم يُذكر القيمة الحقيقية التي يسعى أستون فيلا للحصول عليها من أجل التخلي عن خدمات دوران، إلا أن الحماس يشعر النادي الملكي بثقة كبيرة في قدرته على حسم الصفقة لصالحه، والتفوق على النصر وباريس في هذا السباق.

