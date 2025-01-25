موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فرايبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ مع نظيره فريق فرايبورج اليوم السبت الموافق 25 يناير الجاري في لقاء هام بينهم بملعب يوروبا بارك ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فرايبورج

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ ضد فرايبورج عصر اليوم في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة والساعة 5:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:30 بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند المركز العاشر برصيد 25 نقطة بعد تحقيق 7 فوز و4 تعادلات وخسر سبعة بينما يأتي فيردر بريمن في المركز التاسع برصيد 26 نقطة حيث انتصر خلال 7 مباريات وتعادل بخمسة وهزم بستة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وفرايبورج

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6