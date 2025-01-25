تشكيل نابولي أمام يوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
نابولي
نابولي

أعلن  أنطونيو كونتى المدير الفني لفريق نابولي عن التشكيل الرسمي لمباراة يوفنتوس ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب سان باولو

جاء تشكيل نابولي كالاتي

في حراسة المرمي ميريت

خط الدفاع- دي لورينزو - رحماني - خوان جيسوس - سبينازولا 

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خط الوسط أنجويسا - لوبوتكا - ماكتوميناي - بوليتانو 

خط الهجوم لوكاكو - نيرس

يدخل فريق نابولي المباراة وهو متصدرًا جدول الدوري برصيد 50 نقطة بينما يوفنتوس في المركز الخامس برصيد 37 نقطة

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